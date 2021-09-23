В УФСБ раскрыли детали спецоперации по задержанию сторонников "Талибана" на Среднем Урале

В УФСБ России по Свердловской области рассказали, что ожидает членов религиозно-террористического сообщества, деятельность которого накануне была пресечена на территории региона.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, в Свердловской области к террористическим актам с применением оружия и взрывчатых веществ готовились 15 человек, действовавших в интересах международных террористических структур. Двое из них - уроженцы одной из стран Центрально-Азиатского региона, организовав террористическое сообщество, с мая по сентябрь 2021 года осуществляли систематическую пропаганду идей терроризма среди соотечественников в целях их идеологической обработки и дальнейшего вовлечения в террористическую деятельность. К инициаторам террористического сообщества присоединилось еще трое иностранцев.

В сентябре 2021 года в ходе трех спецопераций и при силовой поддержке подразделений специального назначения ФСБ России было задержано пятнадцать членов террористического сообщества. Изъято аммиачно-селитренное взрывчатое вещество собственного изготовления общей массой около 3 кг.

В отношении пятерых задержанных следственным отделом УФСБ России по Свердловской области возбуждено три уголовных дела по статьям: 205.1, 205.2, 205.4, 222.1, 223.1 УК РФ. Абсолютно всех задержанных, по решению суда, заключили под стражу. 10 из них будут выдворены в страну исхода с закрытием въезда в РФ на различные длительные сроки.

Напомним, что вчера поступило сообщение о задержании в Екатеринбурге россиянина и четверых граждан Таджикистана, которые приняли идеологию запрещенного в РФ "Талибана". По версии следствия, мужчины решили создать ячейку, искали сторонников, а штабом стала квартира на улице Свердлова. В итоге злоумышленников накрыли силовики. Организаторов арестовали, им грозит до 30 лет, остальных также ждут внушительные сроки