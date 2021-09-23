Бастрыкин затребовал доклад по делу об убийстве женщины и ее детей на Урале

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела по факту убийства женщины и детей в уральском городе Кировград.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, 22 сентября при тушении пожара в квартире дома по бульвару Центральному были обнаружены тела женщины и двух ее сыновей 2017 года рождения с признаками насильственной смерти. Уже установлен и задержан подозреваемый - неоднократно судимый мужчина 1983 года рождения. Сейчас с его участием выполняется комплекс следственных действий. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Александр Бастрыкин поручил главе СК России по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить о ходе расследования данного уголовного дела. Оно возбуждено по статье "Убийство двух или более лиц".

Как добавили в ведомстве, ход расследования поставлен Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК РФ.