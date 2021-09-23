23 Сентября 2021
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Следственный комитет, автомобиль (2012) | Фото:izvestia.ru

Экс-министра сельского хозяйства Тувы нашли раненым рядом с телом жены

Экс-министра сельского хозяйства Тувы Юрия Тыт-оола обнаружили в квартире рядом с телом погибшей жены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Тыт-оол находится в реанимации, следственные действия с ним пока не ведутся.

В СУ СКР по региону сообщили, что вечером 22 сентября поступило сообщение об обнаружении в квартире на Бай-Хаакской улице тела женщины с внешними признаками насильственной смерти и ее мужа с колото-резаным ранением груди. Имена не уточняются.

Юрий Тыт-оол возглавлял министерство сельского хозяйства Тувы с сентября 2015 года, в июле 2016 был арестован и снят с должности. В 2019 году его осудили на четыре года лишения колонии общего режима за мошенничество, сообщает Regnum. Через год суд частично оправдал экс-министра и признал право на компенсацию.

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Теги: Юрий Тыт-оол, жена, экс-министр сельского хозяйства Тувы



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