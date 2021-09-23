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Политика Пермский край
Заксобрание Пермского края, Пермский край, законодательное собрание, заксо (2015) | Фото: pics.v6.top.rbk.ru

Озвучены фамилии политиков, которые будут представлять КПРФ в думе Перми и краевом заксобрании

Глава пермского краевого комитета КПРФ Ксения Айтакова озвучила, кто будет представлять партию в думе Перми, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В пермской гордуме интересы жителей будут представлять Сергей Стенно (18 одномандатный округ), Илья Власов (муниципальная группа № 8), Геннадий Сторожев (муниципальная группа № 5), Николай Гилёв (муниципальная группа № 10), Сергей Медведев (муниципальная группа № 9)", - написала Айтакова в своём Facebook.

В краевом заксобрании компартию помимо Айтаковой будут представлять 10 человек, прошедшие по одномандатным округам или краевому списку: Анна Баранова, Алексей Наборщиков, Владимир Чулошников, Владимир Мальчиков, Михаил Поздеев, Дмитрий Кожанов, Антон Тютюнников, Дмитрий Новокрещенов, Сергей Аликин, Игорь Малых.

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Теги: КПРФ, Ксения Айтакова, думав Перми, заксобрание Прикамья



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