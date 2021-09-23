23 Сентября 2021
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Экономика В России За рубежом
(2004) | Фото: Накануне.ru

США грозят "Русалу" введением антидемпинговых пошлин на российскую фольгу

Минторг США пригрозил "Русалу" санкциями в отношении поставок фольги. В зависимости от выводов, к которому власти страны придут после завершения расследования, на продукцию российской компании могут быть наложены таможенные антидемпинговые пошлины в размере 62,18%. Окончательное решение будет принято в начале ноября, передает ТАСС.

Ранее Минторг США уже сообщал, что некоторые виды алюминиевой фольги из России продаются в стране "ниже справедливой стоимости". Речь идет об узком сегменте бытовой фольги, которая не конкурирует с местной продукцией, заявляют в "Русале". Компания намерена отстаивать свою позицию и даже добиваться увеличения продаж.

Производство фольги и упаковочных материалов на ее основе осуществляют четыре предприятия "Русала" – Саянал, "Уральская фольга" (Михайловк, Свердловская область), "Саянская фольга", а также "дочка" компании в Армении – Арменал.

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Теги: русал, фольга, сша, санкции, пошлины



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