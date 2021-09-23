23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Реконструкция Макаровского моста в Екатеринбурге (2021) | Фото: Накануне.RU

В октябре Макаровский мост каждые выходные будет перекрыт

Строители обнародовали график перекрытия Макаровского моста в Екатеринбурге на октябрь. Уже по привычной схеме проезд будет запрещен в выходные дни для проведения строительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перекрытие проезда будет осуществляться по следующему графику:

  • с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября;
  • с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября;
  • с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября;
  • с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября;
  • с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.

Напомним, что ремонтируемый участок, общей протяженностью 255 м. включает в себя закрытие движения транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской. Ремонтными работами занимается ООО "Городское управление дорожно-строительных работ". Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

По словам главы города Алексея Орлова движение по Макаровскому мосту должны были полностью открыть уже 15 октября, однако сдача объекта в эксплуатацию задерживается.

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Теги: Макаровский мост, перекрытие, выходные, строительство, Екатеринбург



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