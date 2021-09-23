В октябре Макаровский мост каждые выходные будет перекрыт

Строители обнародовали график перекрытия Макаровского моста в Екатеринбурге на октябрь. Уже по привычной схеме проезд будет запрещен в выходные дни для проведения строительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перекрытие проезда будет осуществляться по следующему графику:

с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября;

с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября;

с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября;

с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября;

с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.

Напомним, что ремонтируемый участок, общей протяженностью 255 м. включает в себя закрытие движения транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской. Ремонтными работами занимается ООО "Городское управление дорожно-строительных работ". Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.

По словам главы города Алексея Орлова движение по Макаровскому мосту должны были полностью открыть уже 15 октября, однако сдача объекта в эксплуатацию задерживается.