В октябре Макаровский мост каждые выходные будет перекрыт
Строители обнародовали график перекрытия Макаровского моста в Екатеринбурге на октябрь. Уже по привычной схеме проезд будет запрещен в выходные дни для проведения строительных работ.
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, перекрытие проезда будет осуществляться по следующему графику:
- с 21:00 1 октября до 05:00 4 октября;
- с 21:00 8 октября до 05:00 11 октября;
- с 21:00 15 октября до 05:00 18 октября;
- с 21:00 22 октября до 05:00 25 октября;
- с 21:00 29 октября до 05:00 1 ноября.
Напомним, что ремонтируемый участок, общей протяженностью 255 м. включает в себя закрытие движения транспорта по улице Челюскинцев, от улицы Бориса Ельцина до улицы Гражданской. Ремонтными работами занимается ООО "Городское управление дорожно-строительных работ". Объезд ремонтируемого участка предусмотрен по улицам Бориса Ельцина, 8 Марта, Карла Либкнехта, Свердлова, проспекту Ленина и переулку Красному.
По словам главы города Алексея Орлова движение по Макаровскому мосту должны были полностью открыть уже 15 октября, однако сдача объекта в эксплуатацию задерживается.