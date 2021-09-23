23 Сентября 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2021) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Питерс о разгромной победе "Автомобилиста": У нас были и более удачные игры

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс прокомментировал крупную победу своих хоккеистов над минским "Динамо".
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Встреча прошла в среду в Екатеринбурге и завершилась победой хозяев со счетом 7:3. Как заявил Питерс после игры, в команде рады, что удалось забить много голов в домашнем матче.

"До этого у нас было достаточно много моментов, которые мы не реализовывали. Но мы продолжали доверять ребятам, и они сегодня оправдали наше доверие, обыграли соперника с таким крупным счетом!", - цитирует канадского тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Вместе с тем специалист не считает, что это была одна из лучших игр уральцев под его руководством.

"Я бы так не сказал. Мне кажется, что мы проводили и более удачные игры под моим руководством. Да, сегодня нам многое удалось, забросили хорошие шайбы и результативно сыграли. Но по качеству игры, по содержанию, мне кажется, были и более достойные игры в нашем исполнении", - отметил Билл Питерс.

Сейчас команда из Екатеринбурга располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, набрав 11 очков в девяти матчах. Следующую игру хоккеисты Питерса проведут 25 сентября на своем льду против челябинского "Трактора".

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Теги: Питерс, Автомобилист, Динамо, победа



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