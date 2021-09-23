Обломки пропавшего под Хабаровском Ан-26 обнаружены на вершине горного хребта

Обломки пропавшего с радаров Ан-26 обнаружили на вершине хребта Большехехцирского государственного природного заповедника.

К месту направили спасателей, передает Regnum со ссылкой на Восточный межрегиональный СУТ СК РФ.

Напомним, 22 сентября самолет перестал выходить на связь и исчез с радаров. На борту находится экипаж из шести человек. Вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями вылетел на поиски. Уточняется, что самолет-лаборатория обслуживал аэронавигацию аэропорта Хабаровск-Новый.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Следователи допросили авиатехников ЗАО "Летные проверки и системы". Изъяты образцы топлива, назначена химическая судебная экспертиза.