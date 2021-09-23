В Челябинской области 30% домов остаются без отопления

В Челябинской области к теплу подключили 70% жилого фонда и 90% учреждений социальной сферы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.

Полностью обеспечены теплом, по данным глав муниципалитетов, Верхний Уфалей, Карабаш, Локомотивный, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Верхнеуральский, Кунашакский, Кусинский, Нязепетровский, Октябрьский, Троицкий и Пластовский районы. Близки к 100% подключению Златоуст, Кыштым, Миасс, Ашинский, Брединский, Катав-Ивановский, Кизильский и Саткинский районы.

В целом в регионе в работу запущено 87% котельных.

Напомним, возбуждено уголовное дело из-за срыва сроков строительства новой котельной в Юрюзани. Подрядчик срывает сроки сдачи объекта и ставит под угрозу начало отопительного сезона в муниципалитете. Объект строится в муниципалитете за счет средств областного бюджета. Алексей Текслер уже взял ситуацию под личный контроль.