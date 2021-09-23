23 Сентября 2021
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Экономика В России
коллаж, батарея, отопления, квитанция, жкх (2019) | Фото: Накануне.RU

В России при подготовке к отопительному сезону возникли проблемы - Хуснуллин

В России при подготовке коммунального хозяйства к осенне-зимнему сезону возникли "объективные проблемы", заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Впрочем, отопительный сезон все равно уже стартовал в 58 регионах.

"Проблемы, которые мы получили, были объективными, они возникли не на пустом месте и связаны с пандемией коронавируса и накопленными с предыдущих лет трудностями всей системы. Например, в прошлом году из-за COVID-19 мы разрешили не начислять гражданам пени за просрочку при оплате услуг ЖКХ. Сейчас у нас недосбор по 2020 году под 80 млрд руб. Эти деньги не пришли в обновление коммунальный сетей и подготовку к новому осенне-зимнему периоду", – цитирует РИА Новости Хуснуллина.

Рост стоимости стройматериалов тоже повлиял на подготовку к зиме: "Труба в прошлом году и в этом году – разница чуть ли не в два раза".

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Теги: марат хуснуллин, коммунальное хозяйство, отопительный сезон, ремонт



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