23 Сентября 2021
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Общество В России
Вакцина КовиВак от коронавируса, разработанная Центром им. Чумакова РАН. (2021) | Фото: пресс-служба Минобрнауки России

В России приостановили выпуск вакцины "КовиВак"

В России приостановлен на несколько месяцев выпуск вакцины "КовиВак" Центра им. Чумакова, которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян.

С 28 августа по 22 сентября разработчик не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, об этом пишет "Коммерсант".

Два источника на фармацевтическом рынке сообщили, что центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.

Ранее главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский раскрыл причину популярности вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". По его словам, это связано с тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. В беседе с агентством "Прайм" врач отметил, что произведено этой вакцины было немного, людям приходится заниматься ее поисками.

Как рассказывал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев, разработчик и производитель вакцины от коронавируса "КовиВак" мог бы производить больше препаратов, но мешают задержки в поставках оборудования.

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Теги: КовиВак, вакцина



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