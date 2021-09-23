В России приостановили выпуск вакцины "КовиВак"

В России приостановлен на несколько месяцев выпуск вакцины "КовиВак" Центра им. Чумакова, которая пользуется ажиотажным спросом среди россиян.

С 28 августа по 22 сентября разработчик не вводил в обращение новые серии вакцины, хотя раньше выпускал 30–90 тыс. доз в месяц, об этом пишет "Коммерсант".

Два источника на фармацевтическом рынке сообщили, что центр не вводит в обращение новые серии из-за остановки площадки по производству сырья для препарата.

Ранее главный врач второго диагностического отделения АО "Медицина" Максим Терский раскрыл причину популярности вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". По его словам, это связано с тем, что она однокомпонентная, то есть однократного введения достаточно для завершения вакцинации. В беседе с агентством "Прайм" врач отметил, что произведено этой вакцины было немного, людям приходится заниматься ее поисками.

Как рассказывал заведующий отделом общей вирусологии Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН Георгий Игнатьев, разработчик и производитель вакцины от коронавируса "КовиВак" мог бы производить больше препаратов, но мешают задержки в поставках оборудования.