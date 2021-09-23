23 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Вихарев (2021) | Фото: Пресс-служба медицинской фракции

Екатеринбургский депутат организовал работу волонтеров в больнице и сам доплачивает медикам

Глава медицинской фракции в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев организовал работу волонтёров и оказывает материальную помощь подшефной городской больнице №23.

Он пояснил, что в период пандемии у медиков запредельная нагрузка. И чтобы немного им помочь, с разрешения руководства медучреждения нашёл добровольцев. Уже несколько месяцев трое волонтёров выполняют любые поручения медперсонала больницы: разносят документы по кабинетам, помогают пациентам сориентироваться в больнице, в стационаре разносят еду, моют полы, если требуется.

больница, медицина, поликлиника(2021)|Фото: Алексей Вихарев

"Также доплачиваю медикам за внеурочную работу в мобильных пунктах вакцинации. Врачи и медсёстры сильно выручают, в вечернее время после основной работы выезжают в мобильные пункты вакцинации. Где за несколько часов успевают поставить прививки очень многим жителям района", - сообщил Алексей Вихарев.

больница, медицина, здравоохранение, врач(2021)|Фото: Алексей Вихарев

Он заверил, что медицинская фракция и дальше будет поддерживать больницы Екатеринбурга.

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Теги: Алексей Вихарев, Медицинская фракция



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