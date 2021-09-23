СМИ: эксперты исследуют онлайн-голосование на выборах Госдумы

Общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве проведет перепроверку голосов, поданных на выборах депутатов Госдумы через систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Исследованием будет заниматься техническая рабочая группа по ДЭГ. В нее войдут 30 человек. Как ожидается, выводы будут сделаны к 27 сентября, после чего в Москве создадут группу общественного аудита ДЭГ. Ее возглавит сопредседатель движения "Голос" (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов) Григорий Мельконьянц.

Эта группа подготовит доклад с выводами о системе онлайн-голосования в России. Документ будет обнародован к концу текущего года. На подведении официальных итогов выборов, которое намечено на 24 сентября, процедура сказаться не должна, так как носит исключительно информационный характер, пишет "Коммерсант".

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет использоваться во всех регионах во время президентских выборов 2024 года. Но для этого систему "надо докрутить", а регионы должны быть к этому готовы.