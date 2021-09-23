В Екатеринбурге после обрушения подпорной стены котлована погиб рабочий

В Екатеринбурге инициировано уголовное дело за нарушение правил безопасности при ведении строительных работ.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, вечером 22 сентября после обрушения подпорной стены котлована строящегося объекта в районе улицы Шолохова погиб рабочий. В настоящее время проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс экспертиз.

Устанавливаются должностные лица, ответственные за обеспечение безопасности работ на объекте.

Наказание по данной статье предусматривает до 5 лет лишения свободы.