В России из-за погодных условий подорожали огурцы и помидоры

В сентябре в России отмечен рост стоимости помидоров и огурцов.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с 14 по 20 сентября цены на эти овощи выросли к предыдущей неделе на 7,9%, на огурцы — на 7%.

По данным ведомства, в августе килограмм помидоров в рознице стоил в среднем 85,3 руб., огурцов — 71,8 руб.

В целом цены на овощи и фрукты стали дороже на 0,3%. Картофель увеличился в цене на 1% картофель.

Помидоры и огурцы могли вырасти в цене из-за резкого похолодания, сообщил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, если сентябрь теплый, то подорожание медленнее идет, если холодный, то подорожание происходит быстрее, сообщает РБК.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.