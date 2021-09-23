23 Сентября 2021
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овощи, цены, помидоры (2017) | Фото: Накануне.RU

В России из-за погодных условий подорожали огурцы и помидоры

В сентябре в России отмечен рост стоимости помидоров и огурцов.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с 14 по 20 сентября цены на эти овощи выросли к предыдущей неделе на 7,9%, на огурцы — на 7%.

По данным ведомства, в августе килограмм помидоров в рознице стоил в среднем 85,3 руб., огурцов — 71,8 руб.

В целом цены на овощи и фрукты стали дороже на 0,3%. Картофель увеличился в цене на 1% картофель.

Помидоры и огурцы могли вырасти в цене из-за резкого похолодания, сообщил исполнительный директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков. По его словам, если сентябрь теплый, то подорожание медленнее идет, если холодный, то подорожание происходит быстрее, сообщает РБК.

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Теги: инфляция, цены, овощи, погода



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