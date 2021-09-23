23 Сентября 2021
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Экономика В России
норковая шуба (2016) | Фото: size-up.ru

Легальный рынок меховых изделий России вырос в десять раз

В результате введения маркировки меховых изделий в России большое число поставщиков "вышли из тени".

Как сообщили Накануне.RU в Минпромторге, в результате этого объем легального рынка вырос в десять раз. При этом отмечается, что у недобросовестных поставщиков все еще сохраняется возможность нелегального производства меховых изделий на территории ЕАЭС. В ведомстве это объяснили тем, что в регулировании изделий из меха есть лазейки.

Госкомиссия предложила при маркировке перейти на использование кодов DataMatrix, интегрированных с RFID-метками, что позволило бы обеспечить полную прослеживаемость в ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, с 1 августа в России начался эксперимент по маркировке кожных антисептиков. Он продлится до 31 августа следующего года.

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Теги: мех, маркировка



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