Легальный рынок меховых изделий России вырос в десять раз

В результате введения маркировки меховых изделий в России большое число поставщиков "вышли из тени".

Как сообщили Накануне.RU в Минпромторге, в результате этого объем легального рынка вырос в десять раз. При этом отмечается, что у недобросовестных поставщиков все еще сохраняется возможность нелегального производства меховых изделий на территории ЕАЭС. В ведомстве это объяснили тем, что в регулировании изделий из меха есть лазейки.

Госкомиссия предложила при маркировке перейти на использование кодов DataMatrix, интегрированных с RFID-метками, что позволило бы обеспечить полную прослеживаемость в ЕАЭС.

Как сообщалось ранее, с 1 августа в России начался эксперимент по маркировке кожных антисептиков. Он продлится до 31 августа следующего года.