Минэнерго заявило о стабилизации биржевых цен на бензин после окончания ремонта на НПЗ

Российский топливный рынок находится в стабильном состоянии, колебания биржевых цен на бензин вызваны ремонтом на нефтеперерабатывающих заводах и переходом рынка с летних видов топлива на зимние.

Об этом сообщило Минэнерго, которое таким образом прокомментировало обновление рекорда на биржевых торгах бензина Аи-95. Отмечается, что завершение ремонта на заводах поможет стабилизировать биржевые цены на бензин.

Как отмечает ведомство, "в дальнейшем розничные цены продолжат меняться темпами, близкими к уровню инфляции". В Минэнерго полностью исключили риски появления дефицита топлива на торгах, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что средние розничные цены на бензин и дизтопливо с 30 августа по 6 сентября снизились. Это произошло впервые за год.

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