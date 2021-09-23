23 Сентября 2021
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Политика В России
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Роскомнадзор, здание, Москва (2017) | Фото: moscowmap.ru

Роскомнадзор приступил к формированию реестра соцсетей

Роскомнадзор начал формировать реестр социальных сетей в России.

Он был создан в рамках закона о самоконтроле соцсетей, в соответствии с которым интернет-площадки обязаны сами выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Как сообщили Накануне.RU в ведомстве, в реестр попали "ВКонтакте", "Одноклассники", Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, Youtube.

Это позволят добиться оперативного удаления "социально опасной информации, требующей немедленного реагирования". Роскомнадзор приводит в пример треш-стримы.

С 1 февраля 2022 года соцсети должны самостоятельно выявлять и блокировать детскую порнографию, способы изготовления наркотиков, оружия и взрывчатых веществ, а также сообщения о несанкционированных акциях и митингах.

Напомним, мировой суд Москвы рассмотрит очередные протоколы в отношении Twitter, Telegram и Facebook об административных правонарушениях, связанных с отказом удалить запрещенный в России контент.

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Теги: Роскомнадзор, соцсети



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