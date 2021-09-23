Росстат: в России ускорилась недельная инфляция

Инфляция в России с 14 по 20 сентября разогналась до 0,10%, тогда как неделю ранее этот показатель составлял с 0,04%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, с начала месяца инфляция к 20 сентября составила 0,20%, а с начала текущего года — 4,90%.

За неделю на 0,3% подорожала плодоовощная продукция. Это произошло впервые с конца июня. Также стала дороже говядина (+0,7%), куриные яйца (+2,1%) и куриное мясо (+1,3%), сахар (+0,3%).

В консервативном прогнозе Минэкономразвития инфляция в России к концу года может достичь 6% при целевом ориентире в 4%. При базовом сценарии развития ситуации инфляция снизится до 5,8%.

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