Нидерландские эксперты сообщили о штамме COVID-19, появившемся в России

Ученые из Нидерландов подготовили статью, посвященную новой разновидности COVID-19 — B.1.1.523 SARS-CoV-2.

По словам экспертов, этот штамм, скорее всего, происходит из России. Первые случаи были зафиксированы в феврале текущего года. Число заражений им достигло максимума в мае, а затем пошло на спад.

Всего было зарегистрировано 533 случая заражения. Впервые эта разновидность вируса была зарегистрирован в Москве, в целом большинство заражений им зафиксировано в России — 345 случаев. Также были выявлены случаи заражения в Германии, в США, в Великобритании, сообщает "Коммерсант".

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