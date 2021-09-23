23 Сентября 2021
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Общество В России
Галина Старовойтова (2015) | Фото:chaspik.spb.ru

Осужденный за убийство Старовойтовой Глущенко не смог выйти по УДО

Суд в Санкт-Петербурге отказал бывшему депутату Госдумы (ЛДПР) Михаилу Глущенко в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении.

По словам адвокатов, за время отбывания наказания их подзащитный зарекомендовал себя с хорошей стороны, раскаялся и исправился. Суд счел доводы защиты неубедительными и оставил Глущенко отбывать наказание до конца. Ему осталось провести в колонии 4 года и 8 месяцев, сообщает "Коммерсант".

В 2015 году суд признал Глущенко виновным по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Его приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство и штрафу в 300 тыс. руб.

В 2019 году организатору "тамбовской" ОПГ, бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину) предъявлено обвинение по делу об убийстве Старовойтовой. Показания на Барсукова дал экс-депутат Госдумы Михаил Глущенко, которому было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Организация преступления" и "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".

Старовойтова была застрелена в ночь на 21 ноября 1998 года в подъезде своего дома на набережной канала Грибоедова в Петербурге. Суд приговорил к срокам от 11 лет до 23,5 года трех человек, в том числе одного из организаторов и непосредственного исполнителя преступления.

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Теги: Старовойтова, УДО



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