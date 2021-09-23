23 Сентября 2021
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Политика В России За рубежом
санкции (2016) | Фото:voicesevas.ru/

Крупные российские чиновники и олигархи могут попасть под санкции США

Американский конгрессмен Пол Массаро в своем Twitter сообщил, что комитет Конгресса одобрил проект закона, согласно которому администрации Белого дома рекомендуется ввести ограничения в отношении 35 чиновников, олигархов, силовиков и судей России.

Все они входят в список лиц, против которых требовали ввести санкции сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального.

В списке упоминается Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, журналистка Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев.

Также в списке значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников.

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Теги: санкции, Навальный, олигархи, политики



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