Крупные российские чиновники и олигархи могут попасть под санкции США

Также в списке значатся директор Росгвардии Виктор Золотов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников.

В списке упоминается Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, журналистка Маргарита Симоньян, ведущий "России-1" Владимир Соловьев.

Все они входят в список лиц, против которых требовали ввести санкции сторонники российского оппозиционного политика Алексея Навального .

Американский конгрессмен Пол Массаро в своем Twitter сообщил, что комитет Конгресса одобрил проект закона, согласно которому администрации Белого дома рекомендуется ввести ограничения в отношении 35 чиновников, олигархов, силовиков и судей России.

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