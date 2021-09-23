В Воронежской области до конца года благоустроят 140 дворов и 53 общественных площадки, которые выбрали жители

В Воронежской области до конца года благоустроят более 140 дворов и полсотни общественных пространств в 38 муниципалитетах. Жители области голосованием выбрали, какие именно территории нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Всего в нем приняло участие 115,5 тысяч воронежцев.

На эти цели направлено 1,45 миллиарда рублей, 652 миллиона выделила область, 798 - транш федеральной казны. Работы проводятся в рамках региональной программы "Формирование комфортной городской среды", входящей в нацпроект "Жилье и городская среда".

Попасть в программу могут населенные пункты с населением более 20 тысяч жителей, это Борисоглебск, Бобров, Бутурлиновка, Воронеж, Лиски, Нововоронеж, Острогожск, Павловск, Россошь и Семилуки. При этом проекты создания комфортной среды городов Бутурлиновка, Острогожск, Семилуки и Эртиль получили гранты всероссийского конкурса на 260 миллионов рублей из федерального бюджета. До 25 декабря область заключит с Минстроем соглашения о перечислении средств, и уже в следующем году проекты будут исполнены.

Победители предыдущего конкурса уже завершают реализацию своих проектов. Речь идет о семи объектах, на которые федеральная казна выделила 475 миллионов, и еще 111,9 дала область. Полностью выполнены проекты экопарка "Каялов бор" и парка "Крымская горка". На 90% завершены работы по благоустройству территории, прилегающей к Павловскому озеру, остальные четыре объекта будут сданы до конца года.

"Каялов бор", ставший победителем Всероссийского конкурса малых городов-2020 напомним, презентовали в начале сентября. Над проектом работали архитекторы бюро TOUarchitects под контролем администрации Россоши и областных властей. Парк предлагает исторический маршрут, посвященный походу князя Игоря, который воспет в "Слове о полку Игореве".

Еще один проект-победитель - "Вид на Царский сад. Благоустройство прибрежной зоны и пляжа в Богучаре". Губернатор Александр Гусев проконтролировал ход работ на этом объекте в начале сентября. На тот момент подрядчик завершил работы по устройству поливочного водопровода и канализации, были готовы свайные поля пешеходных террас и мостков, уложены покрытия парковой зоны, основания игровых и спортивных площадок. Началось строительство туалета и медпункта. По графику Минстроя, работы будут окончены к 1 ноября. Глава региона пообещал при необходимости помочь ресурсами и субподрядчиками, чтобы уложиться в сроки.

Добавим, что общественные пространства Воронежской области будут отмечены на всероссийской интерактивной карте, которую Минстрой создал в рамках того же нацпроекта "Жилье и городская среда". Парки и скверы, обновленные с привлечением средств нацпроекта, будут нанесены на карту по всей стране. В Воронежской области 65 таких объектов.

Всего в области по всем программам нацпроекта в этом году будет благоустроено 53 общественные площадки на почти миллиард. Источником средств выступили бюджеты всех уровней. В частности, идут работы по крупным проектам Петровской набережной в Воронеже, а также в парке "Костёнки-Борщёво-Архангельское".

Губернатор Александр Гусев отметил, что масштаб задач, которые решаются как в рамках нацпроекта, так и за счет областного бюджета, будет расти. "Для примера – Петровская набережная, которую мы начнем в следующем году активно благоустраивать. И есть ряд других проектов в планах. Будем участвовать в конкурсах и стараться включать наши проекты для участия в федеральном финансировании", – сказал глава региона.