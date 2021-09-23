"В Туве глава — фигура историческая". Эксперты объяснили феномен победы Владислава Ховалыга

Владислав Ховалыг по итогам прошедших выборов будет управлять Тувой без приставки "врио". Он одержал уверенную победу, набрав почти 90% голосов. Его ближайшая соперница — сельский учитель Чойгана Седен-оол, выдвигавшаяся от КПРФ, получила лишь 3,39%. В своё время именно в Туве член ЦК Народно-революционной партии Хертек Анчимаа стала первой в мире женщиной, избранной на должность председателя парламента, де-юре также являвшуюся постом главы государства. Однако сейчас этот успех коммунистам повторить не удалось.

"Наша республика всегда отличалась высокой избирательной активностью. Нынешние выборы — не исключение. Не удивлюсь, если мы окажемся среди лидеров в Российской Федерации по этой активности", — рассказал Владислав Ховалыг в эфире ВГТРК. И действительно, явка составила 83% и оказалась значительно выше, чем в среднем по стране.

Политолог Борис Мышлявцев отмечает, что для Тувы губернаторские выборы важнее, чем для любого другого региона. "Я думаю, в какой-нибудь Липецкой области даже позапрошлого губернатора никто не знает. А здесь каждый тувинец знает каждого правителя с момента, когда Тува отсоединилась от Китая. Любой правитель для Тувы — это персона историческая, которая и в учебники войдёт, и которую будут знать ещё 100 лет вперёд. Поэтому выборы очень важны, и явка, в любом случае, была достаточно высокая", — рассказал он.

Немаловажно и то, что Владислав Ховалыг пообещал сохранять преемственность во власти. Еще в статусе врио он вел переговоры с основными реальными политическими силами республики и заверил, что будет соблюдать интересы населения и бизнес-элит. Однако интересы бизнес-групп должны быть разумными, и в этом плане стало знаковым решение по снижению энерготарифов. Добывающая компания будет продавать уголь населению республики по цене не выше 2220,1 рубля за тонну, это на 476,3 рубля дешевле прежней цены.

"По углю есть подвижки, чтобы цены для населения были снижены. Ещё важно, что с нелегальным оборотом спирта стали бороться — в Кызыле это большая проблема", — говорит эксперт Борис Мышлявцев.

По его словам, первые шаги Владислава Ховалыга воспринимаются позитивно, предыдущий руководитель Кара-оол ушёл и теперь появляется новый шанс в лице нового главы, которого и Москва поддерживает.

А политолог Анатолий Гагарин отмечает, что результат врио главы на выборах — серьёзный аванс, который он наверняка постарается реализовать в новых проектах, способных улучшить социально-экономическое положение в республике. По его мнению, досрочный уход с поста предыдущего главы в итоге никак не сказался на устойчивости системы власти.

"Будучи врио главы Владислав Ховалыг сумел организовать кампанию так, что результаты партии власти и его собственные результаты оказались высокими. Это говорит о том, что кампания была выстроена правильно, с учётом электоральных тенденций и, соответственно, тех ожиданий, которые существуют у избирателей. Думаю, в этом плане кампанию можно оценить как высокопрофессиональную", — подчеркнул Гагарин.

Сам Владислав Ховалыг отмечает, что победа на выборах — это не повод для празднования, а только начало пути, на котором придется каждый день доказывать свою состоятельность, оправдывать доверие, оказанное земляками. "От нас ждут действий и результатов. Выборы кончились, а жизнь продолжается, проблем еще много, необходимо контролировать ситуацию и оперативно принимать решения", — сказал Ховалыг.