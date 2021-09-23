РН-Юганскнефтегаз установил рекорд по отбору керна при реконструкции скважины методом ЗБС

Специалисты Общества "РН-Юганскнефтегаз", являющегося ключевым активом "Роснефти", установили сразу два рекорда по отбору керна диаметром 67 миллиметров. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании, оба рекорда были установлены на Кудринском месторождении при реконструкции скважины №404 методом зарезки боковых стволов (ЗБС).

По словам главного специалиста Управления технологий и инжиниринга бурения ООО "РН-Юганскнефтегаз" Никиты Кравчука, за первый рейс был произведен подъем колонны керна длиной 24 метра. Для российской нефтяной промышленности - это лучший результат.

Но уже на втором рейсе был установлен абсолютный рекорд в мировой практике - длина колонны составила 30 метров. При этом, вынос керна составил 100%, механическая скорость проходки более двух метров в час.

"Применение удлиненного керноотборного снаряда на практике позволяет исключить дополнительные спускоподъемные операции с буровым оборудованием. В данном случае, исходя из геологического задания, была поставлена задача отобрать 54 метра. Данная задача была выполнена за два рейса. При стандартном оборудовании для отбора керна длиной 18 метров мы бы достигли этого за три рейса. В данном случае сделали два рейса исключили одну спускоподъемную операцию и сократили цикл реконструкции скважины на 24 часа. Экономия затрат на ЗБС с отбором керна составила около 1 млн руб.", - сообщил он.

Добиться рекорда удалось благодаря грамотному подбору технологий и оборудования. Кроме того зонтичная система закупок позволяет под каждое конкретное задание подобрать наиболее эффективного подрядчика. За счет этого появился более широкий спектр оборудования, специалисты могут выбрать конкретную технологию под геологический разрез, исходя из оборудования подрядчика по отбору керна.

На этом специалисты предприятия останавливаться не собираются и планируют и дальше сокращать сроки реконструкции скважин за счет увеличения длины поднимаемого на поверхность керна. По словам Василия Свинина главного специалиста Управления технологий и инжиниринга бурения – в планах компании новые рекорды: отбор керна длиной 36-40 метров.

Как сообщил Василий Анатольевич, извлечение керна важно с точки зрения подтверждения геологических запасов и дальнейшего направления бурения. "Извлеченный керн укладывается в ящики и отправляется в проектный институт на описание и анализ", - отметил он.

Добавим, что "РН-Юганскнефтегаз" планомерно расширяет территорию своей деятельности, ведет геологоразведку и разработку месторождений на 39 лицензионных участках общей площадью свыше 21 тысячи квадратных километров.