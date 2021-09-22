В Железноводске в ДТП с легковым автомобилем и маршруткой пострадали 16 человек, двое погибли

В Железноводске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутной "Газели". Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Instagram, передает корреспондент Накануне.RU.

Два человека погибли, 14 были госпитализированы. Восемь - в больницу Железноводска, шесть - в больницу Пятигорска. Двое от госпитализации отказались.Среди пострадавших есть девушка 16 лет.



Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь.



"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших", - выказался Моисеев.