Студента, устроившего стрельбу в пермском вузе, проверят на вменяемость

В рамках расследования уголовного дела о стрельбе в Пермском государственном университете психическое состояние Тимура Бекмансурова оценит комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщили Накануне.RU в СКР.

Ведутся допросы свидетелей, родных, близких, друзей, однокурсников подозреваемого и других учащихся университета. Проведены обыски, изъяты охотничий билет, документы на оружие и другие материалы, имеющие значение для следствия. Также следствие проверяет порядок получения подозреваемым разрешения на приобретение охотничьего оружия, изымаются записи с камер видеонаблюдения. Назначены судебно-медицинские, баллистические, трасологические и другие судебные экспертизы.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.