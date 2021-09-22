Пермский университет не имеет претензий к охранной организации

Руководство Пермского госуниверситета не имеет претензий к работе частного охранного предприятия "Арсенал-Регион", сообщает ТАСС со ссылкой на ректора вуза Дмитрия Красильникова.

Читайте также: Стрельба в пермском вузе показала несостоятельность принятых законов

Журналистам ректор сообщил, что тревожная кнопка во время ЧП сработала.

Договор с ЧОПовцами действует до января 2022 года. При этом Красильников отметил, что произошедшая трагедия требует кардинальной переработки системы безопасности, и, возможно, дополнений в федеральное законодательство. Вопрос рассматривать необходимо с привлечением большого количества различного рода специалистов.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.