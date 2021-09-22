22 Сентября 2021
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Общество Тюменская область Уральский ФО
(2005) | Фото: Валерий Бушухин/ ИТАР-ТАСС

В Тюменской области из-за гриппа птиц введен карантин

В Тюменской области на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. Об этом говорится в постановлении губернатора Александра Моора, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов Червишево, Леваши, и деревни Чаплык, Большие Акияры и Малые Акияры Тюменского района Тюменской области. Он будет длиться минимум 21 день.

Напомним, этим летом карантин по гриппу птиц был введен на территории озера Большое Белое Армизонского района и на территории озера Тундрово Бердюжского муниципального района

Болезнь проникла в федеральный заказник "Белоозерский". На территории заказника были найдены трупы кудрявых пеликанов, внесенных в Красную книгу. У погибших 40 пеликанов в тюменском заказнике нашли птичий грипп.

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Теги: Высокопатогенный грипп птиц, карантин



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