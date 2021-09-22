22 Сентября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Александр Бастрыкин, ПГНИУ (2021) | Фото: sledcom.ru

Бастрыкин в Перми дал ряд поручений по расследованию стрельбы в университете

Глава СКР Александр Бастрыкин во время визита в Пермь осмотрел Пермский государственный университет, где 20 сентября студент открыл стрельбу по окружающим, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета России.

В университете Бастрыкин пообщался с некоторыми его сотрудниками, в том числе с комендантом одного из корпусов, которая оказывала первую помощь пострадавшим при стрельбе. Он поблагодарил ее за неравнодушие, оперативность и слаженность действий.

Во время совещания глава СКР заслушал доклады о ходе расследования и дал ряд конкретных указаний. В частности, следователи изучат порядок обеспечения мер безопасности в образовательном учреждении, проверят его на предмет соответствия всем требованиям, установленным действующим законодательством.

Александр Бастрыкин, ПГНИУ, визит в Пермь(2021)|Фото: sledcom.ru

Александр Бастрыкин, ПГНИУ(2021)|Фото: sledcom.ru

В состав следственной группы вошло более 50 сотрудников - это наиболее опытные следователи ГСУ СК России, криминалисты Главного управления криминалистики СК России, а также эксперты Судебно-экспертного центра СК России.

В конце совещания Бастрыкин вручил знак "За службу закону" инспектору ГИБДД Константину Калинину, который обезвредил стрелявшего. Также Бастрыкин вместе с другими сотрудниками ведомства возложил цветы к стихийному мемориалу около ПГНИУ и навестил пострадавших, госпитализированных в краевую клиническую больницу. Он поинтересовался мнением пострадавших о причинах инцидента и обсудил меры, которые могли бы избежать подобного в будущем.

Александр Бастрыкин, ПГНИУ, визит в Пермь(2021)|Фото: sledcom.ru

Александр Бастрыкин, ПГНИУ, визит в Пермь(2021)|Фото: sledcom.ru

"Ребята очень активно вели диалог и поделились своими мыслями по данному поводу. В ходе беседы Председатель СК России отметил, что ведомство при необходимости окажет требуемую помощь в оперативном решении вопросов реабилитации", - говорится в сообщении СКР.

Напомним, утром 20 сентября студент, находясь на территории одного из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета, открыл стрельбу по окружающим. Шесть человек погибли, несколько пострадало. Стрелка "взяли", во время задержания он был ранен. СКР возбудил уголовное дело по факту убийства. Известно, что жертвам напавшего на вуз в Перми было от 18 до 66 лет.

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Теги: стрельба, ПГНИУ, Тимур Бекмансуров, Александр Бастрыкин



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