Мария Бутина не проходит в Госдуму от Кировской области по партсписку "ЕР"

По предварительным данным, журналистка RT Мария Бутина, отсидевшая год в американской тюрьме, не попадает в Госдуму.

Девушка баллотировалась от "Единой России" в Кировской области по региональному партийному списку, в одномандатники не пошла. Но результаты "ЕР" по партийным спискам в области оказались очень слабыми.

Бутина шла в списке вторым номером после губернатора Кировской области Игоря Васильева. Вероятно, глава региона, по сложившейся практике, после выборов отказался бы от своего мандата в пользу идущего за ним кандидата. Но кировчане настолько вяло голосовали за "Единую Россию" (всего 29,54%), что региональная группа и вовсе осталась без мандатов. Впрочем, как отмечает издание "Вятка-на-Сети", Бутина еще может попасть в Госдуму – если ей перепадет мандат из другой региональной группы или федерального списка.

Примечательно, что с Кировской областью Бутину ничего не связывает (в отличие, например, от Алтайского края, где она выросла и начала карьеру). Тем не менее, заявившись в апреле этого года на партийные праймериз в этом регионе, девушка их выиграла.

"Мое решение о том, что я буду пробовать свои силы на вятской земле – результат совпадения моих желаний и просьб жителей региона. Я буду формировать свою программу исходя из пожеланий самих жителей области, и уже сейчас вижу большой запрос на получение знаний со стороны кировчан", - написала Бутина в Instagram. Как депутат от Кировской области она собиралась добиваться создания в регионе "крупнейшего образовательного кластера с возможностью стажировок для местных студентов в зарубежных странах". "Буду работать над региональной программой бизнес-образования. Есть запрос от кировской молодежи на открытие в Кирове креативного арт-пространства с квестами, коворкингами, гастрономической зоной", - мечтала Бутина. Она также собиралась лоббировать идею переноса СИЗО из исторической части Кирова за его пределы. На освободившемся месте потенциальная кандидатка и предлагает разместить арт-пространство.

Уже после регистрации Бутиной в качестве кандидата КПРФ потребовала ее отстранения от участия в выборах из-за наличия иностранных активов и иностранных источников финансирования. Центризбирком заявил, что от активов Бутина вовремя избавилась.