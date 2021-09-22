Челябинский МУП получил представление прокуратуры после падения мужчины в колодец

В Челябинске мужчина упал в открытый колодец. По данному факту прокуратурой организована проверка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Инцидент произошел в Металлургическом районе на участке улиц от дома № 7 по улице Краснодонской до улицы Хлебозаводской.

В настоящий момент люки закрыты. Прокуратурой района внесено представление руководителю МУП "ПОВВ" с требованием привлечения виновных лиц к ответственности.