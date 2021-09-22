Ковидный год лишил Россию 40% финансово благополучных семей - исследование

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика В России
красная икра ложка (2008) | Фото: ww.mtk-vosxod.com

Ковидный год лишил Россию 40% финансово благополучных семей - исследование

Ковидный год сократил на 39% (или 657 тыс.) число финансово благополучных семей в России. По итогам первого квартала 2021 года в стране остался только 1 млн таких семей (годом ранее – 1,7 млн). Таковы данные исследования аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании опросных данных Росстата

Наибольшее сокращение богатых домохозяйств было зафиксировано в Москве (-72,6%), Дагестане (-88%), Белгородской области (-91,4%), Татарстане (-81,1%), Ростовской области (-100%), Кемеровской области (-37,1%), Коми (-76,5%), Свердловской области (-62,2%), а также в Чувашии и Башкортостане (сокращение на 21,6 тыс. семей в обоих регионах, или -100% и -45,1% соответственно).

Аналитики использовали данные проводимого Росстатом выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств. В опросе участвуют 48 тыс. домохозяйств из всех российских регионов. Распределение выборки позволяет распространить результаты опроса на генеральную совокупность всех российских домохозяйств.

Под самыми обеспеченными понимаются домохозяйства, которые сообщили, что имеют достаточно средств, чтобы купить все, что считают нужным. В I квартале 2021 года доля таких семей составила 1,9% (1,03 млн семей).

Тонкая прослойка богатых семей выделяется на фоне основной массы намного менее обеспеченных россиян. До половины российских домохозяйств (49%, или 27,16 млн семей) имеет весьма скромный достаток: денег им хватает только на еду и одежду, возможности приобрести товары длительного пользования у них нет.

О среднем достатке заявляют 36% домохозяйств (19,95 млн семей): они могут свободно приобретать еду, одежду и товары длительного пользования, однако покупка автомобиля, квартиры или дачи для них представляется малореализуемой.

У 12,9% российских домохозяйств (7,14 млн семей) денег хватает только на еду, покупать одежду и оплачивать жилищно-коммунальные услуги для них уже затруднительно.

Наконец, самой малочисленной является доля беднейших домохозяйств, которым не хватает денег даже на питание (0,2%, или 115,81 тыс. семей).

"Финансовые условия ухудшились у самых обеспеченных домохозяйств в 37 регионах России. В 32 регионах, напротив, число ни в чем не нуждающихся семей выросло. А в оставшихся 16 регионах ни в текущем, ни в прошлом году попросту не нашлось статистически значимого числа семей, заявивших о полном финансовом благополучии. Даже с учетом того, что, по всей видимости, далеко не все готовы открыто говорить о своем достатке, можно констатировать, что богатые семьи в России продолжают оставаться незначительной прослойкой. И динамика доходов россиян заставляет усомниться в том, что доля обеспеченных семей будет расти достаточными темпами для формирования устойчивого среднего класса", - рассуждает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: богатство, финансовое благополучие, семья, россия, статистика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети