Выборы в Югре прошли без нарушений, результаты легитимны

В Югре завершилось масштабное трёхдневное голосование. Жители выбирали депутатов Государственной, тюменской областной дум, окружного и местного парламентов. Избирательной системе удалось справиться с колоссальной нагрузкой – на протяжении трех дней голосования и длившегося сутки после закрытия участков подведения итогов, сотрудники всех комиссий работали в режиме нон-стоп. Эксперты отмечают высокую организацию процесса и отсутствие критических нарушений, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Какие кампании состоялись в округе?

17-19 сентября в округе за 365 мандатов боролись 1 тыс. 136 кандидатов. Избиратели голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы, парламентов Тюменской области и Югры, различных городов или районов региона. Округ стал единственным субъектом страны, где за один раз выбирали такое количество органов власти. Ещё одна особенность избирательной кампании этого года – участие в кампании малых партий. Например, "Российской партии социальной справедливости".

Во время брифинга по итогам кампании глава избирательной комиссии Югры Денис Корнеев сообщил, что явка на выборах была выше, чем во время аналогичного голосования 2016 г. На трёхдневное голосование наложились эпидобстановка и многоуровневость выборов. Наблюдатели или кандидаты могут быть возмущены происходящим, что также усложняет работу сотрудников участковых избирательных комиссий (УИК).

"Те, кто стали членами УИК, - волонтёры, сподвижники, те, кто принесли в жертву своё время и силы ради решения государственной задачи. На 741 участке было более 5 тыс. наблюдателей. Они представляли партии, кандидатов на муниципальных выборах. Важный институт – общественное наблюдение. Мы всегда с уважением относимся к его организации, потому что оно проходит в интересах избирателей. На базе Общественной палаты работал Центр общественного наблюдения. Помимо дополнительного контроля речь идёт о средстве улучшения избирательной системы", - сказал Корнеев.

Досрочно проголосовали на федеральных выборах 31 тыс. югорчан. Все санэпидограничения соблюдали, в частности, и при голосовании в труднодоступных территориях. То, что выборы шли три дня, позволило развести потоки избирателей и избежать ухудшения эпидситуации.

"Количество жалоб небольшое – за три дня их поступило 27. На процедуру подсчёта голосов в окружную комиссию не было ни одной жалобы. На местном уровне они были, участковые комиссии их рассматривали. Но это – часть взаимодействия между кандидатами, комиссиями. Хочу отметить, большинство жалоб рассмотрено, дана оценка, что они не привели к нарушению законодательства, - в них речь шла о разъяснении порядка подсчёта голосов", - уточнил Корнеев.

Выборы прошли открыто

Выборы в Югре прошли в обстановке максимальной открытости, с высоким уровнем легитимности. Впервые был задействован Центр общественного наблюдения – здесь круглосуточно наблюдатели, представители партий, активные граждане смогли в любой из трёх дней голосования в режиме реального времени следить за происходящим на 567 избирательных участках региона. Член Общественной палаты Российской Федерации, руководитель Центра общественного наблюдения Югры Ольга Сидорова в разговоре с Накануне.RU отметила, что подготовка наблюдателей – колоссальная работа, сделанная перед выборами. Она включала более 50 мероприятий, например, двухдневные занятия. Наблюдатели должны были уметь реагировать на какие-либо ситуации, и, если решить на месте их было нельзя, то они должны были связаться с региональным общественным штабом.

"В Центр общественного наблюдения поступило 31 обращение как напрямую от наблюдателей, так и от партий или кандидатов. Мы могли в прямом эфире следить за любым участком, открытым в округе. Чаще всего были вопросы о том, почему после 20.00 члены избиркомов были на местах. В этом году было очень много заявок на голосование на дому, поэтому члены комиссий по вечерам работали со списками и были на участках", - сказала Сидорова.

Были обращения-фейки. Например, после 20.00 наблюдателя от партии не допустили до контроля за подсчётом голосов. Оказалось, что он за несколько минут до 20.00 покинул свой пост, а вернуться не смог – после начала подсчёта голосов закон запрещает пускать кого-либо в помещение, где идёт этот процесс. Видеонаблюдение организовано очень качественно – любой наблюдатель мог видеть и слышать, что происходит. Всего на участках было 1 тыс. 764 представлявших Центр наблюдателя (более 35% от общего числа наблюдателей), прошедших обучение в апреле-мае и непосредственно перед выборами.

Как выборы оценили в партиях?

Секретарь регионального отделения "Единой России" Борис Хохряков отметил, что во время голосования работал 741 избирательный участок.

"Для "Единой России" важна легитимность. Вместе с избиркомами и наблюдателями мы сделали всё, чтобы не было неправильного голосования. Для этого мы подобрали и направили на участки более 2 тыс. наблюдателей, которые выполнили поставленные задачи. Благодарю югорчан за доверие, оказанное партии. Главная задача – его оправдать", - сказал Хохряков.

Избранный депутат думы Югры Михаил Селюков в разговоре с Накануне.RU отметил, что трёхдневное голосование – непростая, тяжёлая физически и психологически работа.

"В Югре голосование организовано на высоком уровне. Критических нарушений не было. Итог голосования отражает текущую ситуацию. Мы у себя в ЛДПР проведём поствыборную работу, возможно, последуют кадровые решения", - сказал Селюков.

По словам члена исполкома "Российской партии социальной справедливости" ("РПСС") Наталии Балагуровой, Югра оказалась одним из российских регионов, где гонка проходила честно.

"Ни от одного из наших однопартийцев оттуда не поступало подтверждённых фактов о каких-либо нарушениях или фальсификациях на участках. Это говорит о том, что местные власти не боятся критики, настроены на конструктивный диалог с оппозицией и готовы соревноваться на честных началах", - оценивает ход кампании в округе Балагурова.

По словам секретаря исполкома "РПСС" Ильи Шагана, для партии в новом формате эти выборы стали боевым крещением.

"Мы видим симпатии к нашим идеям со стороны определенной части жителей Югры. Да, пока таковых – не большинство. Это необходимо признать. Тем не менее, мы продолжим активную работу в регионе. Думаю, ещё все впереди", - говорит он.

Выборы в Югре прошли честно и открыто, безопасно и легитимно. Результаты голосования не могут быть подвергнуты сомнению. О том, что голосование прошло прозрачно и честно, свидетельствуют данные последних опросов общественного мнения и экзитпулы, которые подтверждают результаты выборов. Избиратели в Югре продемонстрировали зрелость и ответственность, а региональная партийно-политическая система – эффективность и способность к обновлению. Выбор избирателями был сделан ответственный, и им было из кого выбирать. Политолог Александр Безделов в разговоре с Накануне.RU отметил, что итоги выборов легитимны и отражают реальные взгляды избирателей.

"Результаты – явка и количество поддержавших "Единую Россию" – близки к тем, что были в 2016 г. Важный фактор – КПРФ и ЛДПР поменялись местами, коммунисты стали второй партией в округе. Для либерал-демократов округ всегда был источником голосов, краеугольным регионом. Такой результат – итог выборной кампании коммунистов, прежде всего, на федеральном уровне, а также других факторов. Другой важный фактор – серьёзный показатель непарламентских партий. У выборов есть свои особенности, что делает их нетривиальными", - сказал Безделов.