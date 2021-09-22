Ростех инвестирует 250 млн рублей в строительство комплекса по производству боеприпасов на Южном Урале

В Челябинской области появится производство по сборке боеприпасов к корабельным боевым орудиям, танковым и полевым пушкам, а также артиллерийским установкам калибров 100-152 мм. Новый комплекс запустят на заводе "Пластмасс" (госкорпорация Ростех).

Цех будет оснащен современным комплексом автоматизированных установок с манипуляторами, поворотными механизмами и роботами-перекладчиками. Это позволит в 1,5 раза увеличить производство артиллерийских боеприпасов.

Инвестиции в проект составят порядка 250 млн рублей. Завершить строительство объекта планируется к 2023 году, сообщает пресс-служба Ростеха.