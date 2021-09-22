Футбольный тренер Хохлов подал в суд на Facebook, банящий его за фамилию

В начале октября Солнцевский районный суд Москвы рассмотрит иск тренера волгоградского футбольного клуба "Ротор" и экс-футболиста сборной России Дмитрия Хохлова к компании Facebook. Дело в том, что соцсеть банит мужчину за фамилию.

Алгоритмы Facebook, плохо обученные русскому языку, воспринимают фамилию тренера как пренебрежительное обращение к украинцам в родительном падеже.

"Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально использовать Facebook и Instagram. Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю", - цитирует Хохлова "Октагон".

Мужчина требует прекратить его дискриминацию и компенсировать ему моральный ущерб.

"В производство Солнцевского районного суда г Москвы поступило исковое заявление Хохлова Дмитрия Валерьевича к Facebook Inc. об обязании ответчика разблокировать все упоминания фамилии истца в постах и комментариях в принадлежащей ответчику социальной сети Фейсбук. Сумму морального вреда истец оценивает в 150 миллионов рублей. Судебное заседание по делу назначено на 05 октября", - сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.