Осужденный житель Березовского сдал билеты в колонию и скрылся с деньгами

В отношении жителя Березовского возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Мужчина, который должен был самостоятельно прибыть в колонию-поселение в пос. Синдор Республики Коми, однако, прибыв на вокзал, сдал билеты, приобретенные ГУФСИН, получил за них 2,5 тыс. руб. и скрылся от правоохранительных органов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, еще в июле 2020 года Березовский городской суд приговорил 41-летнего местного жителя к 7 месяцам исправительных работ и удержании 15% заработка в доход государства по обвинению в злостном уклонении от уплаты алиментов. В свою очередь приговоренный всячески уклонялся от наказания, в связи с чем оно было ужесточено до лишения свободы на срок 2 месяца и 7 дней в колонии-поселении, куда он за счет государства должен был отправиться самостоятельно.

Помимо билетов в январе 2021 года ГУФСИН также выдало осужденному предписание и сухие пайки. Скрывшись от органов исполнения наказания, осужденный был объявлен в розыск и спустя несколько месяцев обнаружен правоохранительными органами. После этого он был направлен в места лишения свободы уже под конвоем.

По итогам проверки прокуратура направила в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в орган предварительного расследования материалы для дачи уголовно-правовой оценки. По материалам прокуратуры отделом дознания ОМВД России по Березовскому возбуждено уголовное дело. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.