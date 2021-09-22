22 Сентября 2021
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Политика За рубежом
талибы талибан (2007) | Фото: www.axisglobe.com

Украина провалила очередную эвакуацию граждан из Афганистана, - Baza

Украина провалила очередную эвакуацию из Афганистана своих сограждан, сообщает издание Baza в своем телеграм-канале.

Съемочная группа издания работала 16 сентября в аэропорту Кабула. Корреспонденты выяснили, что украинский самолет прилетел в аэропорт Кабула через Баку, но никто не предупредил талибов (организация запрещена в России) о предстоящей эвакуации.

При этом сотрудники украинского посольства заранее сделали документы 150 гражданам Афганистана. Всем им было сказано придти 16 сентября в аэропорт.

Уточняется, что афганцев предупредили, что если талибы спросят их о направлении, необходимо назвать один из городов Афганистана, так как международное авиасообщение в настоящее время прервано.

После полутора часов ожидания некоторые эвакуируемые начали кричать, что они летят на Украину и чтобы их пропустили.

В результате об эвакуации узнали представители "Талибана". Лишь после этого посольство попыталось договориться с талибами о вывозе людей, но ему было отказано.

В официальной украинской прессе говорится, что вывозной рейс вернулся пустым, так как у большинства пассажиров оказались фальшивые документы.

Предыдущая попытка вывоза украинцев из Афганистана была предпринята в конце августа.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин сообщил СМИ, что 22 августа украинский самолет "захватили другие люди". "Во вторник у нас фактически украли самолет – он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - сказал замминистра.

Однако официальный представитель МИД Украины опроверг слова заместителя министра. Украинские СМИ писали, что самолет, якобы угнанный из аэропорта Кабула, на самом деле был выкуплен богатыми беженцами.

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Теги: украина, эвакуация, афганистан



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