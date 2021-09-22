Речи об отмене закона об иноагентах не идет, мы готовы его уточнять - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не считает, что закон об иноагентах может быть отменен.

"Закон об иноагентах – это не российское ноу-хау. Такого типа законы существуют во многих странах. Никакой дискриминации по отношению к иноагентам – организациям или СМИ – нет. В ходе этих выборов я специально интересовалась: СМИ-иноагенты участвовали наравне с другими журналистами в процессе избирательной кампании. Они имели такие же права доступа", - сказала Матвиенко журналистам.

"Сейчас главное – правоприменительная практика, чтобы здесь не было перегибов. Минюст перед тем, как включать в список иноагентов ту или иную организацию, тщательнейшим образом анализирует, это подтверждается фактическим материалом, это подтверждается источниками зарубежного финансирования. Если СМИ или организация не согласны с решением Минюста, они имеют возможность опротестовать это в судебном порядке, никто же это не запрещает. В суде они могут сказать, что их неправильно включили, это нарушает закон или их предвзято включили", - полагает председатель палаты.

Она пообещала, что "Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики". "И если будет выявлено двойное трактование, неправильное применение, и нужно будет уточнить закон – мы готовы его уточнить, но речи об отмене закона об иноагентах вообще не идет", - заключила Матвиенко.