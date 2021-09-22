Наталья Комарова отказалась от мандата депутата окружной думы в пользу главы Сургутского перинатального центра

Губернатор Югры Наталья Комарова подала в окружной избирком заявление об отказе от мандата окружного депутата, сообщили Накануне.RU в окружном избиркоме.

"В Избирательную комиссию Югры поступило заявление от Натальи Комаровой об отказе от мандата депутата Думы ХМАО-Югры седьмого созыва. В соответствии с законодательством, депутатский мандат переходит кандидату Ларисе Белоцерковцевой", - говорится в сообщении.

Ранее глава региона одержала победу на выборах, возглавляя партийный список "Единой России". Таким образом Комарова продолжает свою работу на посту губернатора автономного округа. Губернатор использовала выборы, как инструмент для сбора обратной связи от граждан – глава округа встречались с избирателями лично, осуществляя поквартирные обходы. Положительный рейтинг губернатора также транспонировался на партию, что сказалось на итоговом результате.

По мнению президента Фонда "Региональная политика" Павла Манченко, участие Комаровой в выборах в качестве лидера "Команды Югры" было обусловлено необходимостью подчеркнуть, что за всеми наказами и обязательствами, которые взяли на себя "единороссы", стоит реальный административный ресурс окружного правительства.

"На прошедших в регионе выборах "Единая Россия" шла под лозунгом "Команда Югры", и, в этой связи, губернатору автономного округа нельзя было каким-либо образом дистанцироваться от этого. Потому что, именно она возглавляет фактическую команду управленцев Югры, которая отвечает перед жителями за результаты социально-экономического развития региона, реализацию тех программ и проектов, которые инициирует и поддерживает политически "Единая Россия"., - сообщил эксперт.