Христо Грозев пообещал России новые санкции за «отравление» Скрипалей

Британская полиция вчера подтвердила личность третьего гражданина РФ, причастного к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в 2018 году. Российского дипломатического сотрудника тут же вызвали в МИД Великобритании, а Борис Джонсон выступил с требованием выдать Лондону всех подозреваемых по делу.

При этом заявление Скотлэнд-Ярда о том, что покушением руководил генерал ГРУ по фамилии Сергеев, основано на данных, предоставленных в 2019 году расследовательской организацией Bellingcat. Онлайн-сыщики при поддержке нидерландских инвесторов вот уже семь лет тщательно ищут русский след в отравлениях и взрывах по всему миру.

Вчера главный редактор портала The Insider (внесен в список иностранных агентов), заявил «Эхо Москвы», что «отравителей» на самом деле было еще больше, а над ликвидацией бывшего сотрудника ГРУ работала «целая команда». Организация выступает главным партнером и своего рода площадкой для материалов «независимых» журналистов Bellingcat в России.

А сегодня в прямом эфире радиостанции выступил лично Христо Грозев - ключевой расследователь Bellinngcat. Он поведал слушателям, как при помощи данных биллинга телефона расследователи вычислили, что Сергеев находился в Лондоне ровно в то время, когда предполагаемые «отравители» Боширов и Петров пытались устранить Скрипаля в Солсбери. По его мнению, на основании этого Сергеева уже можно считать главным подозреваемым по делу.

Грозев также подчеркнул, что заявление британской полиции непременно приведет к санкциям против России.

«После того как суд докажет правоту прокурорского обвинения, это обязательно за собой повлечет дополнительные санкционные последствия, которые скорее всего будут не только на уровне Англии, на уровне их партнеров в Европе и в Америке», не скрывает он.

Материалы русофобов из Bellingcat в основной своей массе состоят из голословных обвинений и аргументов в виде не опубликованных серых данных. Но, не смотря на это, они уже становились основанием для обвинения российских спецслужб в разного рода преступлениях и поводом призвать мировое сообщество немедленно наказать Москву санкциями. И инцидент в Солсбери вряд ли станет исключением.