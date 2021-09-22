Дистанционное электронное голосование – это очень непростой вопрос, - Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко не исключает, что дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет использоваться во всех регионах во время президентских выборов 2024 года. Но для этого систему "надо докрутить", а регионы должны быть к этому готовы.

"Дистанционное электронное голосование – это очень непростой вопрос, его надо отработать. Сейчас эксперты, политические партии подведут итоги, выявят – если они есть – слабые места. Главное, что беспокоит: чтобы ни один голос не пропал, была обеспечена тайна голосования и чтобы невозможно было взломать эту систему и каким-либо образом повлиять на результаты голосования. Сегодня оснований считать, что было такое влияние, нет. Но все равно это сложная, сложная-сложная система. Нужно доработать, докрутить, технически дочиститб", - заявила Матвиенко журналистам.

Она полагает, что по мере готовности эта технология будет охватывать все больше регионов. "Здесь спешка не нужна. До президентских выборов еще два единых дня голосования, непонятно пока, как пойдет этот процесс. Надеюсь, что он пойдет успешно, и это позволит на всех уровнях выборов использовать электронное голосование", - добавила спикер СФ.