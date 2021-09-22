Свердловский избирком признал выборы в ЗакСО состоявшимися

Сегодня, 22 сентября, избирательная комиссия Свердловской области на своем заседании приняла постановление о результатах выборов депутатов Законодательного собрания региона по единому избирательному округу.

Напомним, ранее избирком подвел итоги выборов в ЗакСО. На первом месте с 35,56% голосов оказалась "Единая Россия", далее идет КПРФ с 22,98% и закрывает тройку лидеров "Справедливая Россия - За правду" с 14,50% голосов. На четвертом месте ЛДПР с 9,35%, не сильно отстает и партия "Новые люди", набравшая 9,19% поддержки избирателей. Таким образом, по спискам проходят пять партий.

Как сообщили Накануне.RU в избирательной комиссии Свердловской области, на сегодняшнем заседании выборы были признаны состоявшимися и действительными. Полный текст постановления будет опубликован на сайте регионального избиркома.

Ранее сообщалось, что лидер свердловских коммунистов Александр Ивачев победил на голосовании в заксобрание бизнесмена, основателя компании AVS Group Валерия Савельева.