22 Сентября 2021
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Политика В России Новосибирская область
челябинская городская свалка, рекультивация, подготовительный этап, (2019) | Фото: Накануне.RU

Проблемы мусорной реформы в Новосибирской области дошли до Законодательного собрания

В Новосибирской области нарастают проблемы, связанные с мусорной реформой.

За 2019-2020 годы, как констатировал аудитор КСП, не был построен ни один полигон. А по строящемуся полигону в селе Северное подрядчик не выполняет свои обязательства. Не выведен из эксплуатации ни один объект размещения отходов, который не соответствует нормативным требованиям, не проведена рекультивация земельных участков, расположенных под ними. Ни один из существующих объектов размещения твердых коммунальных отходов не оснащен оборудованием для обработки и сортировки отходов. Строительство мусоросортировочных комплексов в рамках концессионного соглашения не начато. Действуют лишь три из четырёх введённых площадок временного накопления.

Этой тревожной ситуации был посвящён отчёт Контрольно-счетной палаты региона, заслушанный в Законодательном собрании области.

Судя по приведённым данным, объёмы мусора непрерывно растут, а санитарное состояние территорий ухудшается. Годовой объем накопления отходов в регионе превышает 9,7 тыс. куб.м, в том числе, от населения – более 6,6 тыс. куб.м.

Аудитор Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Валерий Алёхин обратил внимание на то, что услуги по сбору и вывозу мусора не оказываются в Здвинском (в 10 из 36 населенных пунктов), Колыванском (в 33 из 59), Коченёвском (в 26 из 59), Убинском (в 41 из 43) и других районах области. Кроме того, обнаружены отклонения при оказании услуг от графика в Болотнинском, Искитимском и Колыванском районах.

"Обывателей совершенно не интересуют количество, цены, тарифы и прочее. Их интересует только, чтобы мусор вывозили вовремя, и чистота была в населенных пунктах. Почему вопрос "пробуксовывает", не могу понять. А ведь эта проблема поднимается на всех сходах граждан если не в первую, то во вторую очередь. Безусловно, должна быть ответственность администраций на местах", – подчеркнул первый вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панфёров.

Он предложил провести выездное заседание, чтобы на месте разобраться с проблемой. Ситуацию решено изучить на примере одного из районов области.

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Теги: Мусор, реформа, Алёхин, Панферов



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