На Ямале на карантин COVID-19 закрываются классы в школах и группы в детских садах

В шести школах Ноябрьска выявлены случаи заболевания коронавирусом. Об этом сообщает "Noyabrsk24".

На карантин закрыто 13 классов и три группы в детских садах. В общей сложности из-за контакта с заболевшими находятся дома более 500 воспитанников школ и садиков. При хотя бы одном случае COVID-19, коллективы в образовательных учреждениях разобщаются на 14 дней.

Всего на Ямале в настоящий момент на карантин закрыто порядка 70 классов в школах и 16 групп в детских садах.