На ММСК после модернизации поступил тепловоз ТЭМ2-УГМК

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО
Медногорский медно-серный комбинат (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

На ММСК после модернизации поступил тепловоз ТЭМ2-УГМК

Тепловоз ТЭМ2-УГМК вернулся на Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта.

Специалисты ШААЗа провели обслуживание тяговых двигателей и колёсных пар, поглощающих аппаратов, автотормозного и автосцепного оборудования, систем безопасности, тележек, дизеля, компрессора и других агрегатов. Заменили вышедшее из строя электрооборудование, провели реостатные испытания и испытания на дождевальной установке, восстановили лакокрасочное покрытие.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в период с 2014 по 2018 годы были модернизированы четыре устаревших локомотива ТЭМ2, которые в настоящее время задействованы для осуществления перевозок грузов и сырья на территории медно-серного комбината. Кроме того, в прошедшие два года на ММСК поступили два новых тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, которые были изготовлены на ШААЗе.

ТЭМ2-УГМК(2021)|Фото: Пресс-служба УГМК

Общие затраты на обновление подвижного состава железнодорожного цеха составили более 400 млн руб.

Напомним, в сентябре на ММСК подвели промежуточные итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам, которая совместно с профсоюзом была создана в мае текущего года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда. На рассмотрение комиссии поступило 82 вопроса, 61 из них решен положительно. Например, финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 40 млн руб. до 70 млн руб. за истекший период. На 10% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия. Кроме того, средства были направлены на приобретение бытовой техники (холодильники, кондиционеры, кулеры, и т.д.). Общая сумма затрат, направленная предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, составит более 90 млн руб.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Медногорский медно-серный комбинат, ТЭМ2-УГМК



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети