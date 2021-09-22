На ММСК после модернизации поступил тепловоз ТЭМ2-УГМК

Тепловоз ТЭМ2-УГМК вернулся на Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) после капитального ремонта.

Специалисты ШААЗа провели обслуживание тяговых двигателей и колёсных пар, поглощающих аппаратов, автотормозного и автосцепного оборудования, систем безопасности, тележек, дизеля, компрессора и других агрегатов. Заменили вышедшее из строя электрооборудование, провели реостатные испытания и испытания на дождевальной установке, восстановили лакокрасочное покрытие.

Как сообщили в пресс-службе УГМК, в период с 2014 по 2018 годы были модернизированы четыре устаревших локомотива ТЭМ2, которые в настоящее время задействованы для осуществления перевозок грузов и сырья на территории медно-серного комбината. Кроме того, в прошедшие два года на ММСК поступили два новых тепловоза ТЭМ2Н-УГМК, которые были изготовлены на ШААЗе.

Общие затраты на обновление подвижного состава железнодорожного цеха составили более 400 млн руб.

Напомним, в сентябре на ММСК подвели промежуточные итоги деятельности комиссии по трудовым и производственным вопросам, которая совместно с профсоюзом была создана в мае текущего года с целью решения наиболее актуальных вопросов условий труда. На рассмотрение комиссии поступило 82 вопроса, 61 из них решен положительно. Например, финансирование затрат на обеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой возросло с 40 млн руб. до 70 млн руб. за истекший период. На 10% увеличилась стоимость талона лечебно-профилактического питания, которое обеспечивается за счет средств предприятия. Кроме того, средства были направлены на приобретение бытовой техники (холодильники, кондиционеры, кулеры, и т.д.). Общая сумма затрат, направленная предприятием на улучшение условий охраны труда работников в 2021 году, составит более 90 млн руб.