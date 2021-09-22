Владелицу красноуфимского дома престарелых оштрафовали за смерть постояльцев от коронавируса

Красноуфимский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Хохлову, владеющую местным Домом престарелых и инвалидов "Наша забота" за групповое заболевание и смерть двоих постояльцев. Трагедия послужила поводом для эпидемиологического расследования, которое выявило целый ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, находившиеся в учреждении люди при поступлении не сдавали какие-либо лабораторные исследования, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Пенсионеров с признаками заболевания не помещали в изолятор, а до госпитализации дело доходило только спустя несколько дней, несмотря на преклонный возраст заболевших и высокую температуру.

Работа сотрудников также не была налажена. Так, в период пандемии коронавируса, никто из контактировавших с заболевшими не помещался в обсерватор по месту жительства, а продолжали выполнять свои обязанности. При этом обработка постели надлежащим образом сотрудниками не проводилась, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства не соответствовали инструкции по применению, а профилактические прививки не ставились ни персоналу, ни постояльцам. В результате девять пожилых людей, проживавших в Доме инвалидов и престарелых "Наша забота", заболели коронавирусом, двое из них скончались.



В отношении индивидуального предпринимателя Хохловой был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом защита ИП обратилась в Свердловский областной суд, требуя отмены постановления суда первой инстанции, в связи с "малозначительностью административного правонарушения", а также просил заменить несоразмерный совершенному правонарушению, по его мнению, штраф на предупреждение.

Изучив материалы дела, Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции и оставил наказание в виде штрафа в силе. Решение суда вступило в законную силу.