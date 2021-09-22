Владелицу красноуфимского дома престарелых оштрафовали за смерть постояльцев от коронавируса

22 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

К 100-летию Станислава Лема

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
Бабушка в медицинской маске (2020) | Фото: Накануне.RU

Владелицу красноуфимского дома престарелых оштрафовали за смерть постояльцев от коронавируса

Красноуфимский районный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Хохлову, владеющую местным Домом престарелых и инвалидов "Наша забота" за групповое заболевание и смерть двоих постояльцев. Трагедия послужила поводом для эпидемиологического расследования, которое выявило целый ряд нарушений санитарных правил и гигиенических нормативов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского областного суда, находившиеся в учреждении люди при поступлении не сдавали какие-либо лабораторные исследования, в том числе и на коронавирусную инфекцию. Пенсионеров с признаками заболевания не помещали в изолятор, а до госпитализации дело доходило только спустя несколько дней, несмотря на преклонный возраст заболевших и высокую температуру.

Работа сотрудников также не была налажена. Так, в период пандемии коронавируса, никто из контактировавших с заболевшими не помещался в обсерватор по месту жительства, а продолжали выполнять свои обязанности. При этом обработка постели надлежащим образом сотрудниками не проводилась, отсутствовало оборудование для обеззараживания воздуха, дезинфицирующие средства не соответствовали инструкции по применению, а профилактические прививки не ставились ни персоналу, ни постояльцам. В результате девять пожилых людей, проживавших в Доме инвалидов и престарелых "Наша забота", заболели коронавирусом, двое из них скончались.

В отношении индивидуального предпринимателя Хохловой был составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.6.3 КоАП РФ. Суд назначил административное наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей за нарушение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. При этом защита ИП обратилась в Свердловский областной суд, требуя отмены постановления суда первой инстанции, в связи с "малозначительностью административного правонарушения", а также просил заменить несоразмерный совершенному правонарушению, по его мнению, штраф на предупреждение.

Изучив материалы дела, Свердловский областной суд не нашел оснований для изменения решения суда первой инстанции и оставил наказание в виде штрафа в силе. Решение суда вступило в законную силу.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Красноуфимск, дом престарелых, коронавирус, смерть, суд, штраф



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети