22 Сентября 2021
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Люди в медицинских масках (2020) | Фото: Накануне.RU

В Самарской области ужесточили COVID-ограничения

Власти Самарской области ужесточают ограничительные меры в связи с ухудшением ситуации по коронавирусу.

Как сообщает оперштаб региона, будут приостановлены консультации узких специалистов и плановые госпитализации.

Кроме того, в регионе ограничат работу организаций общепита. Работа ресторанов и кафе будет ограничена: с 21:00 до 06:00. Разрешена заполняемость залов не более 50%.

Подростки не смогут посещать фудкорты, а также торговые центры без сопровождения взрослых.

Ранее другие российские регионы также начали ужесточать антиковидные меры: приходят сообщения о рекордном числе заболевших и умерших от COVID-19. Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах РФ, заявила сегодня глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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Теги: самарская область, ограничения, коронавирус



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