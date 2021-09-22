Бывший тобольский депутат получил "условку" за то, что сбил инспектора ГИБДД

В Тобольске вынесли приговор экс-депутату гордумы Сергею Вакарину, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Тюменской области. Согласно приговору суда, Вакарин получил год и десять месяцев условно с испытательным сроком в два года восемь месяцев.

Напомним, по версии следствия, вечером 13 июля на 8 км автодороги Тобольск – деревня Байгара, расположенной недалеко от Тобольска, наряд ГИБДД остановил "Мерседес", которым управлял Вакарин, за нарушение ПДД. Водитель, пересекая сплошную линию разметки, неоднократно выезжал на "встречку" в зоне действия знака "Обгон запрещен" и пытался скрыться от инспекторов. Депутат не подчинился законным требованиям инспектора ДПС выйти из автомобиля, а внезапно начал движение. Силовик попытался остановить машину, из-за чего получил травмы, а нарушитель скрылся с места происшествия. Политик был исключен из "Единой России" и покинул думу.