Речь о пересчете голосов онлайн-избирателей не велась – МГИК

Пересчета голосов московских избирателей, проголосовавших на выборах дистанционно (ДЭГ), не будет. Об этом заявили в Мосгоризбиркоме.

"Речь о пересчете голосов не велась, такой вопрос в принципе нельзя поставить", - заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут.

Напомним, ранее глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил о "сверке результатов" ДЭГ, поскольку итоги электронного голосования вызвали большой общественный резонанс и породили недоверие к системе.

По словам Реута, Общественный штаб предложил экспертам самостоятельно провести аудит результатов голосования, чтобы убедиться в его корректности. Такая сверка носит информационный, а не юридический характер, уточнил член МГИК.

"Все участковые избирательные комиссии, включая УИК ДЭГ, подвели итоги и подписали протоколы об итогах голосования, также итоги подвели все вышестоящие ТИК. Все итоги по всем выборам в Москве установлены, никакой пересчёт не возможен", - добавил он.

По словам Реута, Общественный штаб не наделен правом пересмотра итогов голосования.

"Заявление общественного штаба касается их работы в части осуществления наблюдения с их стороны и возможности проанализировать ход голосования. На пресс-конференции технической рабочей группе была предложена возможность самостоятельно убедиться в корректности подсчета результатов онлайн-голосования с помощью проведения аудита", - добавил Реут.